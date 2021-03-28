Российский журналист, телеведущий Владимир Познер заявил, что оппозиционер Алексей Навальный «малоинтересен».

«Я вижу Алексея Навального как человека малоинтересного… Объясняю. Много лет тому назад, ну не так много на [телеканале] «Дождь» у нас с ним были дебаты. Ну, беспомощный человек. […] Он может говорить, пока ему не возражают. Как только начинаются серьезные дебаты, он просто беспомощный. Он переходит на личности: «А вы вот такой-сякой». Вот мы обсуждаем, есть на телевидении цензура или нет. Это есть тема. При чем тут «ты», «я»? Давайте обсуждать. Нет. Особенно когда нечего сказать», – отметил телеведущий, слова которого приводит «Эхо Москвы».

Познер рассказал, что тогда перед дебатами его поддерживали 3%, а после дебатов – 34%.

«Вот результат. Притом что аудитория явно Навального. Он на фоне отсутствия всякой настоящей оппозиции выглядит хорошо. Но ее нету, оппозиции-то. Нету партии СПС («Союз правых сил» самораспустился в 2008 году). Нет партии «Яблоко». Он остался один. Ну, правильно, но это беда», – считает телеведущий.

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