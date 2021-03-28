Британка, принявшая мусульманство после поездки в Турцию, отказалась от своих прежних целей и решила посвятить жизнь исламу.

Аиша Розали родилась в Великобритании в неверующей семье. Ее самой большой мечтой было стать актрисой или режиссером, со времен студенчества она работала в сфере кинематографии.

Розали сыграла роли во множестве фильмов, написала ряд сценариев и даже сняла фильм в качестве режиссера. Девушка получила образование в Лос-Анджелесе и некоторое время жила в США.

В возрасте 22 лет Розали посетила Турцию, что стало поворотным моментом в ее жизни. В Стамбуле, несмотря на свои страхи, она решила посетить мечеть Султанахмет. Из-за западной антиисламской пропаганды она боялась, что в мечети «на нее накричат или обойдутся грубо». Однако атмосфера, с которой она столкнулась, глубоко впечатлила девушку.

«Я приехала в Турцию вовсе не в поисках религии. Когда я искала в Google достопримечательности, которые можно посмотреть в Стамбуле, то обнаружила мечеть Султанахмет. Я подумала, что могу ее осмотреть. Однако меня одолевал страх: вдруг на меня накричат, разозлятся. У меня было дурное представление о мусульманах, поскольку я обладала информацией о них исключительно из СМИ. Но все же я решила пойти туда. Когда я зашла, люди уже завершили намаз и просто молились. Я наблюдала за молящимися людьми и была поражена красотой и покоем внутри мечети. Никто не кричал на меня, никто не обижал меня, я была просто шокирована», — сказала она (цитата по «Анадолу»).

Розали рассказала, что после этого начала серьезно изучать ислам, а затем уже в Британии приняла решение стать мусульманкой.

Девушка также отказалась от своей мечты стать актрисой.

Сейчас 24-летняя Розали ведет свой Youtube-канал, где рассказывает подписчикам об исламе.

«Я хочу помочь людям, сделать их ближе к религии. Я рассказываю истории людей, которые пришли в ислам. Я хочу помочь людям, это моя единственная цель. Надеюсь, я добьюсь успеха. Очень люблю Стамбул и Турцию, потому что здесь я познакомилась с исламом. Турция — первая мусульманская страна, которую я посетила. Теперь я приехала сюда, чтобы показать своему супругу то место, где я познакомилась с исламом – величественный город Стамбул. Здесь восхитительные люди. Обстановка, звучание азана — все это прекрасно», — сказала она.

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