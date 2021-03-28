Режим прекращения огня на Донбассе практически разрушен, о чем говорит рост количества обстрелов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, слова которого приводит «Гордон» со ссылкой на Le Figaro.

Он отметил, что война на Донбассе длится семь лет и за это время удалось достичь конструктивных сдвигов, таких как освобождение удерживаемых лиц, восстановление моста в Станице Луганской, разведение сил и средств на нескольких участках

«К сожалению, несмотря на грандиозные дипломатические усилия Украины, Франции и Германии для достижения мира, устойчивого решения так и не было достигнуто. Режим прекращения огня в дальнейшем нарушается, еженедельно мы теряем человеческие жизни. Ситуация безопасности продолжает ухудшаться. Цифры говорят сами за себя. За пять месяцев от 27 июля 2020 года, когда был введен усиленный режим прекращения огня, до конца 2020 года четверо украинских военнослужащих погибли в результате боевых действий, 21 был ранен. Уже в первые два месяца 2021 года были убиты 14 украинских военнослужащих и 35 получили ранения. Один местный житель трагически погиб во время обстрелов. Явный рост количества обстрелов демонстрирует, что усиленный режим прекращения огня почти разрушен», – заявил министр.

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