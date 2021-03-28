«Арутюняны и баласаняны сделают все ради того, чтобы продолжать разворовывать гуманитарную и финансовую помощь для нуждающихся».

Об этом заявил армянский блогер Роман Багдасярян.

Ранее сообщалось, что активисты оппозиционного движения «Мое право» 25 марта перекрыли дорогу в Ханкенди, требуя решить вопрос размещения беженцев с территорий, перешедших под контроль Азербайджана. Для этой цели было предложено использовать особняки, выстроенные местными олигархами на «коррупционные доходы». Кроме того, протестующие потребовали принять закон о конфискации незаконно нажитого имущества.

«Люди вышли на митинг не потому, что хотят что-то узнать у миротворцев, что-то потребовать от Азербайджана, люди вышли, перекрыли главную улицу из-за ненависти к своей «власти». И рассказывают про то, что деньги, которые высылались из Армении, неравномерно распределяются», — цитирует Багдасаряна «Вестник Кавказа».

Араик Арутюнян – армянский политик, играющий роль «президента» фейкового режима, созданного Ереваном на оккупированных азербайджанских территориях. Виталий Баласанян – один из исполнителей нагорно-карабахского конфликта, участник оккупации азербайджанских территорий.

Minval.az