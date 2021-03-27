Глава правительства Армении, пришедший к власти после «бархатной революции» 2018 года, все больше подвергается критике. Об этом, как передает news.am, пишет французский Le Monde, который в достаточно большой статье коснулся ситуации, сложившейся в Армении, и фиаско премьер-министра Никола Пашиняна.

«Большая часть населения винит Пашиняна за его позицию во время войны в Нагорном Карабахе, когда страна встала на колени перед Азербайджаном. Достаточно просто произнести его имя, чтобы увидеть, как люди хмурятся.

Реакция бывших коллег или сторонников на вопрос о Пашиняне часто одинаковая. «Когда начинаешь составлять список неудач, то просто не знаешь, где остановится», — заметил один из собеседников Le Monde, перечисляя при этом все свои жалобы.

«Вчерашний герой «бархатной революции», 45-летний Никол Пашинян, по их мнению, стал символом побежденной и униженной Армении после тяжелого поражения от Азербайджана в войне в Нагорном Карабахе», — пишет издание.

Население не прощает ему подписания заявления о режиме прекращения огня от 9 ноября 2020 года, значительных территориальных потерь, а также погибших на фронте около 3500 солдат, большинство из которых были совсем еще молодыми.

Но в течение всей войны Пашинян уверял их всех, что победа близка. Они очень быстро поняли, что все это было ничего, что его победные речи не имеют ничего общего с реальностью боевых действий.

И с тех пор повторяется одно и то же послание: «Никол – предатель и должен уйти». Говорится, что президент, церковь, оппозиция, затем и военные призвали уйти в отставку и организовать внеочередные выборы.

Тем не менее, Пашинян ждет поддержки своих сторонников, пусть и сокращенной, но верной, примерно 20% населения, в перспективе внеочередных выборов, которые запланированы на 20 июня.

«Когда 25 февраля военные потребовали его отставки, через три месяца после поражения в Нагорном Карабахе, премьер-министр дал ответный удар уличной властью, что он предпочитает и знает хорошо.

Осудив «попытку переворота», он призвал своих соратников выйти с ним на улицу. Его окружение пытается переубедить его, но все зря: с мегафоном в руке премьер-министр проводит шествие по улицам Еревана, за ним следует множество его сторонников.

«Я стал премьер-министром не по собственной воле, а так как так решил народ», — выкрикивает он перед собравшимися в столице 20 000 человек, при этом театрально добавив: «Пусть народ потребует моей отставки или расстреляет меня».

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