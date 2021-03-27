Украина использовала ударные беспилотники Bayraktar над Черным морем для отработки учебных задач, передает агентство минобороны страны «АрмияInform».

«Беспилотные ударные летательные аппараты Bayraktar TB2 осуществили полеты с материковой части Украины к острову Тендровская коса, который находится в Черном море. Дроны отрабатывали различные учебные задачи по маневрированию», — пишет агентство.

В сообщении отмечается, что на острове Тендровская коса расположен многофункциональный военно-морской полигон, на котором тренируются и повышают боеготовность различные подразделения военно-морских сил — проходят тренировки по высадке морского десанта на необорудованное побережье, выполняются артиллерийские стрельбы по береговым целям катерными тактическими группами.

В агентстве напомнили, что в этом году ВМС Украины получат комплекс беспилотных аппаратов Bayraktar TB2 с улучшенными характеристиками, например, с увеличенной дальностью полета, которые будут действовать в интересах военно-морских сил.

Minval.az