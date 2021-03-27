Заместитель министра обороны России Александр Фомин посетил в Нейпьидо, столице Мьянмы, военный парад, посвященный Дню вооруженных сил страны, сообщает Nikkei.

Лидер военной хунты, захватившей власть в Мьянме, командующий вооруженными силами страны, 64-летний генерал Мин Аун Хлаин, выступая на параде, приветствовал присутствие российского военного. «Россия — верный друг», — заявил он.

Помимо России своих представителей на военный парад в Мьянме отправили еще семь стран — это Китай, Индия, Пакистан, Бангладеш, Вьетнам, Лаос и Таиланд. Кроме замминистра обороны РФ Фомина, представители других стран были военными атташе. Обычно зарубежные страны, как отмечает Nikkei, отправляют на парад в Мьянме военных атташе, но в этом году многие страны, особенно западные демократии, отказались от участия.

26 марта Александр Фомин провел переговоры с лидером военной хунты Мьянмы. В начале встречи, как пишет Financial Times, Фомин и Мин Аун Хлаин обменялись подарками. После переговоров Фомин назвал Мьянму «надежным союзником и стратегическим партнером» России в Азии, сообщал «Интерфакс», ссылаясь на Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что Россия и Мьянма собираются «углубить военное и военно-техническое сотрудничество в духе стратегического партнерства».

Демонстрация поддержки военной хунты в Мьянме, как подчеркивает Financial Times, контрастирует с реакцией западных стран, осудивших переворот, в результате которого военная хунта пришла к власти.

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