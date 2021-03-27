Социальная сеть Facebook снова заблокировала аккаунт иранского телеканала Press TV, в этот раз окончательно, заявил вещатель в Twitter.

В январе соцсеть уже блокировала аккаунт телеканала, однако спустя несколько часов после его обращения сняла ограничения.

«Мы уже изучили это решение, оно не может быть изменено», — приводит телеканал заявление Facebook.

Как сообщает телеканал, Facebook в пятницу заблокировал его страницу с четырьмя миллионами подписчиков без каких-либо предупреждений, обосновав это несоблюдением «норм сообщества». Какие именно правила были нарушены, американская компания не уточняет.

Minval.az