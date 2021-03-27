Газета Sabah опубликовала первичные данные о трагической гибели минувшей ночью азербайджанского бизнесмена Нихада Алиева в Стамбуле.

По данным полиции, погибший вместе со своими гостями пришли в отель из ресторана и поднялись в номер. Во время отдыха в номере он достал с пояса пистолет и шутя приставил его к голове. На призывы гостей, что это опасно, бизнесмен сказал, что оружие не заряжено, нажал на курок и раздался выстрел.

Услышав стрельбу, персонал отеля вызвал полицию. Тяжело раненный Алиев был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.

Издание отмечает, что полиция продолжает допросы свидетелей.

Minval.az