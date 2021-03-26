Известный армянский блогер Роман Багдасарян считает, что «океан блефов и вранья разрушил Армению». В качестве примера Багдасарян привел историю с аэропортом, построенным сепаратистами в Ханкенди, который так и не заработал.

«1 октября 2012 года Степанакертский международный аэропорт официально сдан в эксплуатацию после реконструкции, но не принимает рейсы. Ни один самолёт за 9 лет не взлетел и не прилетел….

Давайте вспомним, с какими понтами Серж Саркисян говорил о том, что он первый полетит. А ведь он точно знал, что никаких полётов не будет. По сути, обманули всех, выбив деньги и потратив столько бабла на никому не нужный аэропорт.

Мы знали, что весь мир требует вернуть 7 районов, а нам врали что мы мега крутые.

Также со всеми объектами и аэропортом, только ради обогащения.

Противно осознавать, что мы жили с 1988 года в сплошном вранье, блефе, отмывании денег на придуманных проектах.

Это один из мифов. Там ещё и работали люди, которые впустую получали зарплату.

Там ещё и директор есть…..непонятно за что получающий зарплату…

9 лет столько денег угрохать, а сколько аппаратуры купили и теперь она старая и паутиной заросла.

Добро пожаловать в мир вранья!», — написал он в своем «Фейсбуке» (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Minval.az).

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