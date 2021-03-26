Мир находится на войне, но на войне против коронавируса, а не против людей, заявил на брифинге в пятницу старший советник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард, комментируя заявление президента Франции о новой войне в связи с вакцинами от COVID-19.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа», связанной с вакцинацией. Лидер Франции убежден, что это случилось в некотором смысле в связи со «стремлениями России и Китая оказать влияние с помощью вакцин».

«Мы на войне, лидеры правы. Это война против вируса, не против друг друга. И удивительно, сколько лидеров смогли взаимодействовать через генерального директора ВОЗ. У них есть общая цель – победить вирус. Есть много напряжения, дружественный огонь иногда, но это природа такой борьбы. Но у нас есть общая цель. Мы можем выйти из этого только вместе», — сказал он, комментируя заявления французского президента, а также бывшего президента Бразилии относительно вакцинной войны и геноцида.

Minval.az