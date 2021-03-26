Колумнист американского издания The New York Times Кевин Рус написал колонку под названием «Купите эту колонку на блокчейне!» и выставил ее на аукцион как невзаимозаменяемый токен (NFT), пишет Meduza.

В колонке Рус, который пишет о технологиях, рассказал, что такое NFT и как на них стали зарабатывать миллионы долларов. «Наблюдая за тем, как эти богатства переходят из рук в руки, я подумал: почему веселятся только знаменитости, спортсмены и художники? Почему журналисту нельзя присоединиться к NFT-вечеринке?» — написал Рус.

Он превратил скриншот этой колонки в NFT и выставил его на аукцион на сервисе продажи цифровых активов Foundation. Все средства от продажи Рус пообещал направить Neediest Cases Fund — благотворительному фонду The New York Times, который помогает разным некоммерческим организациям.

Рус выставил колонку на продажу 24 марта по стартовой цене 0,5 эфира (на момент написания новости это 812 долларов). Аукцион продлился сутки. Колонка была куплена за 350 эфиров (около 568 тысяч долларов по текущему курсу). Покупателем стал пользователь Foundation под ником @3fmusi. Судя по ссылкам в профиле, это аккаунт музыкальной студии из Дубая.

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