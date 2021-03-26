Президент России Владимир Путин пообещал подумать над предложением создать и вести свой блог, сообщает ТАСС.

На заседании наблюдательного совета организации «Россия — страна возможностей» учитель Андрей Федотов из Белгорода сказал Путину, что из президента мог бы получиться отличный блогер, и предложил ему подумать над этим. «Спасибо большое, я подумаю над этим, действительно», — сказал в ответ Путин.

Во время своего выступления Андрей Федотов также призвал учителей «не закрывать глаза на медиасферу» и быть на одной волне с детьми. Путин поддержал его предложение: «Потому что если чего-то нельзя предотвратить, то это надо возглавить. А предотвратить это невозможно, эта сфера развивается и будет развиваться дальше, приобретать новые возможности, в том числе [в области] искусственного интеллекта».

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