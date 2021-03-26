Президент Владимир Зеленский, реагируя на сегодняшнее обострение в Донбассе, призвал лидеров нормандского формата и партнеров «сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня». Об этом он написал в Twitter.

«Цена войны – жизни наших людей. Мужественных и непокоренных. Сегодня мы снова потеряли четырех защитников Украины. Искренние соболезнования. Призываю всех лидеров #N4 и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня», – написал Зеленский.

Ранее в эфире телеканала Украина 24 спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович по итогам экстренного заседания делегации сообщил, что Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак проводят консультации с лидерами стран нормандского формата.

Также украинская делегация в ТКГ обратилась с нотой в ОБСЕ, чтобы завтра провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности.

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