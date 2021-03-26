Президент Молдавии Майя Санду заявила, что написала письмо Владимиру Путину с просьбой прислать вакцину от коронавируса «Спутник V», передает РИА Новости.

Санду в четверг на встрече с послом РФ в республике Олегом Васнецовым заявила, что рассчитывает на помощь Москвы в получении быстрого доступа к российской вакцине.

«Сегодня я написала письмо президенту России по вопросу получения вакцины. Это было сделано после разговора с послом РФ в Молдавии, который заявил, что купить «Спутник V» сейчас вряд ли получится, но ее могут передать в качестве помощи», — заявила Санду в эфире телеканала RTR Moldova.

Minval.az