ВОЗ не располагает данным об эффективности существующих вакцин от коронавируса против вариантов COVID-19, которые появятся в перспективе, поэтому призывает привившихся соблюдать защитные меры, заявила директор департамента организации по иммунизации и вакцинам Кейт О’Брайен.

«Мы должны ожидать, что мы будем продолжать видеть, как варианты неожиданно возникают. Это то, что делают вирусы. И производители вакцин явно планируют и уже адаптируют вакцины, чтобы попытаться сделать их как можно лучше против целого ряда вариантов, поскольку мы узнаем больше о том, как эти варианты взаимодействуют с вакцинами», — сказала О’Брайен в видеоролике, распространенном в соцсетях ВОЗ.

При этом она подчеркнула, что даже привившимся от COVID необходимо соблюдать защитные меры, например, носить маску.

«У нас нет доказательств для каждой из вакцин, для каждого из вариантов, а также для вариантов, которые появятся в будущем, о том, в какой степени вакцины защищают вас от заражения. Они могут защитить вас от болезни, но затем вы можете пойти и передать ее кому-то другому, и они могут заболеть, если не будут вакцинированы», — приводит ее слова РИА Новости.

Minval.az