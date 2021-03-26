Объять все происходящее разумом невозможно, поскольку некоторые вещи проистекают в модели абсурда и не выдерживают элементарной логики. Зачастую бури в стакане вызывают психопатические фрустрации авантюристов и преступных элементов, которым присуще решать заведомо гиблые задачи.

Такого плана люди навязывают окружающим нереализованные замыслы в виде завершенных программ, отрицая очевидную невозможность их выполнения.

Наверняка авторы проекта по объявлению русского языка официальным в Карабахе на духу не соглашаются с тем, что при всей кажущейся увлеченности их желание не только не соответствует условиям и обстоятельствам реалий, но и предстает в виде позорной придури.

В том, что остатки марионеточного режима в отдельных частях верхнего Карабаха все еще находятся под прессом пораженческого синдрома, сомнений нет. Им определенно мешают комплексы, чтобы перестать быть рабами бредовой идеологии самоопределения.

Вполне возможно, что не сегодня, завтра пользующиеся присутствием российских миротворцев так называемые идеологи провалившегося сепаратистского проекта, ужом извиваясь, выдадут решение об объявлении Карабаха регионом РФ, или же 51-ым штатом США. Допустим. А что дальше?

Небезынтересно знать, на что рассчитывают устроители шоу маразма, когда высокопарно вещают о решениях несуществующих в реалиях органов виртуальной республики.

Может кто-то восхищается увлеченностью и непоколебимостью старателей, пытающихся превратить примитивные сказки в быль, но носители здравого мышления никогда не поверят в правдоподобность потешных затей. Дело в том, что в питомнике мракобесия, а около тридцати лет оккупированная часть Карабаха была в этом положении, по определению не могут рождаться конструктивные тренды.

Военно-бандитский режим насильно удерживал людей в условиях гетто, опутывал их принудительными обязательствами, запрещая выезжать за пределы зоны оккупации. Заправилы имели наглость вовсю горланить о победе демократии в самопровозглашенной республике. Их власть продолжала довлеть над обреченными людьми ровно до тех пор, пока не началась контрнаступательная операция азербайджанской армии.

Карточный дом сепаратизма развалился, и теперь на его обломках вдруг объявляется «комиссия национального собрания Карабахской республики по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта», которая возвещает о придании русскому языку статуса второго официального языка несуществующего государства.

Не так давно, уже после разгрома армянской армии в Карабахе вдруг объявилась русская община этого региона, и если верить авторам очередного сусального проекта, то она насчитывает в своих рядах до полутора тысячи человек. Получается, что ее интересы и обслуживают несуществующие органы развалившейся республики? Возможно, но не только.

Ушедшие в подполье сепаратисты, перемещаясь по расположениям Карабаха и имея за душой микро-возможности, безуспешно пытаются воссоздавать макро-эффекты, чтобы добиться расположения общественных кругов, политических сил России. Ясно, что в Москве такие рьяные армянофилы, как Затулин, ему подобные кукловоды подпевают обессилившим недобиткам. Однако социальной энергии от ярко выраженных авантюр не рождается. Напрасно стараются бродячие банды и их внешние лоббисты.

Моральные фильтры всех, кто создавал и аплодировал проекту «миацум», забились настолько, что им невмоготу вдохнуть воздуха свежести и выйти за порочный круг.

Бесспорно, авторы идеи со статусом русского языка рассчитывали на оглушительный успех, ожидали поддержки и оваций от авторов цивилизационного проекта «Русский мир». Но просчитались, потому что все получилось наоборот. Невостребованная, да еще и убогая инициатива всегда приносит с собой издержки и головную боль.

Но ясно другое. Помрачение разума у фантазеров продолжается, и они безуспешно продолжают усилия по заморозке ситуации.

Поражение Армении, подписание ее премьером акта о капитуляции показали, что процесс деоккупации необратим. Те, кто продолжают деструктивные попытки, вредят только себе, углубляясь в лабиринт неопределенности.

Топорный номер с русским языком в несуществующей республике угодил в пустоту, наткнулся на безмолвие, а псевдооригинальность вылилась в медвежью услугу, подставив самих горе авторов.

Участившиеся после 44-дневных боев провалы «республики» подтверждают, что основным ресурсом бандитского мира является безграмотность, отсутствие культуры и морали, потому местечковые тираны терпят серийные поражения.

Они на протяжении лет пытались замуровать безвольных людей, а по сути заложников, в лоно убогой жизни. Спираль зла, прерванная азербайджанской армией, никогда более не восстановится, даже если третьим официальным языком несуществующей субъектности станет эсперанто.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az