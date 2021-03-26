Правительство Болгарии впервые за 10 дней сменило карантинные ограничения в стране. Там разрешили открыть большие непродовольственные магазины, однако через пять часов отменили это решение. Об этом сообщает Euractiv.

Повторное открытие больших непродовольственных магазинов вызвало много критики в социальных сетях. Дело в том, что людям разрешили совершать покупки в небольших помещениях, что противоречит логике социального дистанцирования.

Критике также подвергся премьер-министр Бойко Борисов, который был инициатором такого решения.

Болгария устанавливает новые рекорды по количеству инфицированных COVID-19 в сутки. Страна входит в число мировых лидеров по смертности от COVID на душу населения.

Minval.az