Россия предприняла необходимые меры по обеспечению безопасности в Арктике в связи с возрастающим вниманием со стороны НАТО к региону. Об этом в пятницу заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов.

«Безопасность в Арктическом регионе надежно гарантирует Северный флот, который отражает все риски и военные угрозы национальной безопасности, в том числе и перспективные, — сказал он. — Возрастающее же внимание НАТО и его стран-членов к Арктическому региону обозначалось и ранее, в связи с чем и предпринимались соответствующие меры упреждающего оборонительного характера, в том числе и с целью обеспечения безопасности судоходства в акватории СМП (Северного морского пути)».

По словам Корчунова, сегодняшнее развитие обстановки «подтвердило правильность принятых решений, нацеленных на сохранение Арктики в качестве зоны мира, низкой напряженности, устойчивого развития и сотрудничества».

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