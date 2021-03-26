Цифровое пространство сегодня содержит много потенциальных угроз для глобальной безопасности, а также для суверенитета и национальных интересов отдельных стран. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности.

«Новые технологические решения порождают и новые риски: мы видим, что глобальное цифровое пространство нередко становится площадкой для жесткого информационного противоборства, для качественно нечестной конкуренции и кибератак», — сказал глава государства. По его мнению, «все это качественно меняет ситуацию на международной арене».

«Цифровую среду используют международные террористы, организованная преступность, здесь много потенциальных угроз для общей глобальной безопасности, но и для отдельных стран, их суверенитета и национальных интересов», — подчеркнул Путин.

Minval.az