Орбитальный аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter запечатлел песчаные дюны в северных широтах Марса. Об этом сообщается на сайте космического агентства США.

Отмечается, что поле песчаных дюн находится в морозном кратере диаметром пять километров в высоких широтах северных равнин Марса.

Поверхность основного поля дюн характеризуется серией темных многоугольных узоров. Это может быть следствием сезонных процессов. На нескольких более крутых склонах дюн, направленных с подветренной стороны, есть узкие борозды, указывающие на начало формирования оврагов.

По данным Digital Trends, Mars Reconnaissance Orbiter сделал снимок в прошлом месяце с высоты 315 км.

Аппарат NASA оснащен приборами, которые способны исследовать каждый уровень Марса – от подземных до верхних слоев атмосферы. Он прибыл на орбиту Красной планеты в 2006 году и эксплуатируется намного дольше первоначальных ожиданий.

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