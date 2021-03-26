В Пекине отреагировали на заявление президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не допустит становление Китая самой могущественной страной в мире, сообщает Интерфакс.

«Вы еще сказали, Вашингтон не может допустить, чтобы Китай превзошел США. Цель Китая — не превзойти США, а постоянно превосходить самого себя, становясь лучше», — заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Она добавила, что Китай и США — две крупнейшие экономики мира и неудивительно, что при переплетении интересов между ними возникает соперничество. Главное, чтобы это была здоровая конкуренция, а не борьба не на жизнь, а на смерть, отметила Хуа Чуньин.

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