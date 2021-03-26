Согласно данным Института показателей и оценки здоровья (Institute for Health Metrics and Evaluation), средний показатель активности ношения маски во всем мире составляет 62%. В Израиле, где 50% населения страны прошли полный курс иммунизации препаратом Pfizer, 78% граждан носят маски. Эти данные практически идентичны с показателями в США.

Что касается стран нашего региона, то, по данным Apsny.ge, в процентном соотношении активность ношения маски в Армении ниже, чем в Грузии и составляет 38%, тогда как в Грузии — 43% населения придерживаются масочного режима. В Азербайджане 78% граждан носят маски, в Турции — 85% населения соблюдают эту регуляцию.

Эти данные получены Институтом показателей и оценки здоровья с помощью специальной технологии аэрофотосъемки.

Minval.az