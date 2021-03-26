Президент России Владимир Путин рассказал, как латвийские врачи не смогли спасти одного из его бывших коллег, заразившегося коронавирусом.

«Мы только что говорили про медицину, — отметил он на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» в пятницу. — Просто не могу не сказать, потому что меня лично это затронуло. Один мой очень хороший знакомый, мой коллега бывший, жил в Латвии практически всю жизнь, он заболел ковидом».

По его словам, выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре нет аппарата МРТ, а имеется только старая техника для проведения рентгенографии, которая не может определить реальный уровень поражения легких. «Лекарств нет, ничего нет. Говорят: «Мы в очереди стоим, нам обещали, но пока нет», — отметил Путин. — Предложили вывезти его в Москву. Сделали все, чтобы вывезти его. Не смогли. Человек умер».

По словам президента, этот случай говорит об уровне системы здравоохранения в некоторых странах.

Minval.az