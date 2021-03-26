Пакистанский композитор и музыкант Асад Курейши написал песню на тему дружбы Пакистана с Турцией и Азербайджаном.

Молодой артист, назвавший песню «Dil Hai Turkey, Pakistan, Jan Hai Azerbaijan» (Дорогие моему сердцу Турция и Пакистан, моя душа — Азербайджан), также подготовил музыкальный клип на турецком языке и урду, после чего представил широкой публике и разместил в Интернете.

В клипе, снятом в пакистанском городе Лахор, также использованы кадры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пакистана Имран Ханом.

В клип также включены отрывки из популярных турецких сериалов «Воскресший Эртугрул» (Diriliş Erturul) и «Основание Осман» (Kuruluş Osman), а также изображения исторических достопримечательностей Стамбула.

В беседе с агентством «Анадолу» Курейши рассказал, что его песня — дань уважения дружественным отношениям между тремя странами.

«Моя песня — подарок пакистанского народа турецким и азербайджанским братьям. В песне я упоминаю также об Азербайджане, чтобы проживающие в моей стране люди знали, что Азербайджан всегда оказывает поддержку Турции», — сказал артист.

Minval.az