Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются временами дожди, днем местами на полуострове интенсивные. Будет дуть временами усиливающийся умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 5-7 градусов тепла, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 мм до 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 80-90%.

Днем в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра будет достигать 15-18 м/с, временами 20-23 м/с.

В районах Азербайджана ожидаются временами дожди, местами интенсивные, грозы, в западных районах град, в горах снег. Ночью и утром будет туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-6, днем 8-11 градусов тепла, в горах ночью 3-7 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

27 марта на Абшеронском полуострове ожидается временами усиление умеренного хазри и влажная погода, что в основном неблагоприятно для некоторых метеочувствительных людей.

Minval.az