Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил министру здравоохранения Дмитрию Пиневичу ускорить разработку отечественной вакцины от коронавируса и пообещал, что она станет «самой лучшей» в мире, пишет БЕЛТА.

По его словам, белорусский препарат должен быть разработан в кратчайшие сроки, так как белорусы уже «кое-что знают» и могут пользоваться опытом России, Европы и Китая. «Надо встать на плечи тем, кто это уже сделал, и сделать хорошую вакцину. Если получится надежная, качественная — 98-99 процентов гарантии — это будет прорыв», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что собственная вакцина должна появиться у Беларуси в следующем году, а до этого времени власти планируют привить иностранными препаратами как минимум 60 процентов населения. «Надо — добавим больше. Но покупной вакциной и которую произведем по российским технологиям», — отметил политик.

Minval.az