В Германии за минувшие сутки зафиксировали около 21,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщают европейские СМИ со ссылкой на данные Института имени Роберта Коха, отслеживающего ситуация с COVID-19 в ФРГ.

Днем ранее этот показатель составил 22,6 тыс. Общее число случаев коронавируса за время пандемии в Германии превысило 2,73 млн.

За последние 24 часа от последствий COVID-19 скончалось 183 человека. Количество летальных исходов от коронавируса в ФРГ с начала вспышки COVID-19 достигло 75,6 тыс.

Minval.az