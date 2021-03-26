Для того, чтобы распознать некоторые заболевания, медикам достаточно взглянуть на лицо пациента. Об этом рассказала терапевт, аллерголог-иммунолог Ирина Ярцева.

Например, по цвету носа можно определить проблемы с сердцем. Ярко выраженный синий кончик носа или носогубный треугольник свидетельствуют о сердечной недостаточности.

Жёлтая кожа говорит о наличии проблем с печенью или желчным пузырём. Кроме того, такой цвет лица бывает при так называемой «жёлтой анемии», когда у человека падает уровень гемоглобина.

О заболевании щитовидной железы свидетельствуют не только глаза на выкате. По словам терапевта, это изменение характерно для последней стадии. Выявить проблему можно гораздо раньше по выступающему на лбу поту вследствие повышенной тревожности.

Если у пациента очень крупные уши или челюсть, не соответствующие по размерам лицу и телу, врач может заподозрить акромегалию или гигантизм — заболевание, при котором гормон роста вырабатывается с избытком.

«На приёме мы обращаем внимание на многие факторы. Обязательно смотрим на глаза, по которым видно, есть ли отложение железа, холестириновые бляшки, осматриваем язык, по которому видны проблемы с желудочно-кишечным трактом, ногти на руках», — рассказала специалист Nation News.

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