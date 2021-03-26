Североатлантический альянс готов использовать силу, даже если агрессия против стран-членов будет совершаться с использованием невоенных средств, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что потенциальный противник никогда не получит привилегии узнать, когда именно НАТО применит пятую статью Североатлантического договора о принципе коллективной обороны Альянса в случае нападения на одну из стран-членов.

«Мы ясно говорили, что будем задействовать статью пять, когда сочтём это необходимым. Кроме того, мы можем задействовать статью пять, когда видим агрессию с применением иных средств, а не обычных военных средств», — сказал он на семинаре в американском Университете Южной Флориды.

По его словам, в недавнем прошлом против стран НАТО другими странами применялись агрессивные действия с использованием невоенных средств. Он уверен, что таким образом другие государства хотели подорвать позиции Альянса, расколоть и атаковать его.

«Именно к этому должна адаптироваться НАТО <…>. Мы решили несколько лет назад, что атака в киберпространстве, кибератака может привести к задействованию статьи 5. Это совершенно новый сигнал [потенциальному противнику]», — добавил он.

Столтенберг рассказал, что объединение примет решения для адаптации к новым вызовам. Кроме того, он заявил, что организации необходимо активнее противодействовать дезинформации и защищать критически важную инфраструктуру, передаёт ТАСС.

Minval.az