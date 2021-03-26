Мультимиллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс утверждает, что США и Европа сделали ряд фатальных ошибок еще в начале пандемии коронавируса. Об этом он рассказал в интервью газете Wyborcza и телеканалу TVN.

По словам Гейтса, несмотря на то, что ряд людей, включая его, предупреждали, говоря, что «за небольшую цену можно подготовиться и избежать проблем», такие инвестиции сделаны не были и в их числе — рекомендация максимально возможно быстро диагностировать больных.

«Технология ПЦР позволяет провести очень точный тест, и если на ранней стадии эпидемии проверить достаточное количество людей и поместить в карантин тех, у кого положительный результат, то тогда можно избежать того экспоненциального роста, который привел к столь широкому локдауну», — отметил он.

Так, по его словам, сделали Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия.

Гейтс добавил, что «большая часть Европы, Южной Америки и США этого не сделали, и мы заплатили за это огромную цену».

Он уверен, что ситуацию могли бы спасти и ранние инвестиции, тогда это не стоило бы «так много».

«У нас все еще был шанс — если бы мировые лидеры заранее подготовились к этому или хотя бы обратились к нужным ученым, которые сказали бы: следите за количеством тестов и следите за изоляцией! — тогда страны могли бы справиться гораздо лучше», — посетовал бизнесмен.

Основатель Microsoft уверен, что для того, чтобы избежать повторения такой ситуации, необходимо инвестировать, сделав выводы из случившегося.

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