Кировский районный суд Уфы запретил рэперу Алишеру Моргенштерну исполнять песню «Владимир Путин — молодец!», которую написал тамада Олег Лихачев из Казани. Об этом говорится в видеозаписи, опубликованной в инстаграме суда.

Суд частично удовлетворил иск о защите авторских прав, поданный Лихачевым к Моргенштерну. Судья признал, что рэпер незаконно использовал песню, и обязал его выплатить Лихачеву 300 тысяч рублей в качестве компенсации, а также оплатить государственную пошлину в размере 6500 рублей. При этом суд отклонил требование Лихачева, добивавшегося от рэпера публичных извинений.

Лихачев сообщил «Новой газете», что считает решение суда «объективным фактом справедливости». «Справедливость восторжествовала. Еще больше я буду доволен, когда на моих пальцах зашелестят купюры справедливости», — сказал Лихачев. Алишер Моргенштерн решение суда пока не комментировал.

В декабре стало известно, что Лихачев решил судиться с Моргенштерном из-за использования фрагмента песни «Владимир Путин — молодец!» в тиктоке. По словам Лихачева, в одном из роликов соединили строки из его песни с треком «Новый мерин» Моргенштерна. В этом ролике, говорил автор песни, «открывали рты около десяти популярных блогеров и певцов», среди которых были Егор Крид, Моргенштерн, Даня Милохин. В итоге Лихачев подал в суд на Моргенштерна, Крида, телеведущего Владимира Соловьева и Первый канал. О судебных решениях по другим искам не сообщалось.

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