Председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили назвал «дешевым разводом» дело так называемой «частной военной компании» и призвал президента Владимира Зеленского «прикрыть» спецслужбу, которая, по его мнению, является «главной коррупционной организацией» страны.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила и прекратила якобы деятельность военизированного вооруженного формирования, так называемой «частной военной компании». По данным спецслужбы, ее деятельность была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. В СБУ отметили, что в состав компании входили более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.

По данным следствия Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, организаторами такой деятельности были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко.

«Какой-то дешевый развод СБУ, которое просто занимается очковтирательством. Эта ЧВК действует уже несколько лет, в основном на территории Польши. Совершенно открыто тренирует людей как в Украине, так и в Польше, которая входит в Евросоюз. Почему-то поляки не посчитали это какой-то нелегальной организацией. Это обычная международная практика, и никакого секрета тут нет. Если СБУ хочет расправиться с НАБУ и его представителем Шевченко, нечего выдумывать эти басни. Это обычная месть коррупционеров и главной коррупционной организации в Украине – СБУ», — написал Саакашвили в Facebook.

По его словам, НАБУ и Высший антикоррупционный суд «как кость в горле застряли у многих коррупционеров, и они ищут любой повод с ними расправится». Саакашвили считает, что руководству НАБУ действительно могут быть предъявлены обоснованные претензии из-за их недостаточной результативности, но они «точно защищены от коррупции, а все остальные правоохранительные органы глубоко коррумпированы».

«По-хорошему организацию, которая придумывает такие глупости, нужно просто прикрыть. В свое время в Грузии я закрыл министерство безопасности и от этого, уверяю вас, в Грузии стало только безопаснее. Они тоже мне рассказывали вот такие басни первые шесть месяцев моего президентства, пока я не решил их закрыть. Убедительно и искренне советую президенту Зеленскому гнать в шею таких «защитничков» национальной безопасности. Потому что они ни до чего хорошего ни его, ни украинскую государственность не доведут», — отметил он.

Minval.az