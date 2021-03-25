Президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме забыл, к кому ему следует обратиться, после чего журналистам пришлось покинуть зал. Об этом сообщает The Gateway Pundit.

На заседании обсуждались вопросы миграционного кризиса в стране. Байден обвинил экс-президента Дональда Трампа в возникших трудностях, заявив, что новой администрации следует гуманно справляться с такими проблемами. После возникшей паузы он обратился к главе аппарата Белого дома Рону Клайну.

«Мы переходим к следующему делу…Рон, к кому я должен обратиться?» — задавал вопрос Байден.

Начальник штаба стремительно вывел журналистов из зала, заявив, что прессе следует уйти. В издании отмечается, что подобные ситуации не являются редкостью, что не может не вызывать беспокойства.

Minval.az