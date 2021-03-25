Запад во главе с США развязал против России новый тип войны — ментальную, последствия которой проявятся не сразу, заявил в интервью журналу «Арсенал Отечества» советник министра обороны, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий.

По его словам, западные страны избегают прямой военной конфронтации с Россией, поскольку та способна нанести им неприемлемый ущерб своим ядерным оружием и современной армией, и вероятность такого конфликта исключена на ближайшие десять лет. Поэтому, отмечает советник, Запад под руководством США развязал против России информационно-гибридную войну.

«Все это ведет к возникновению нового типа войн. Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах — уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной — цивилизационной — основы общества противника. Я бы назвал этот тип войны ментальным», — заявил Ильницкий.

Как отметил советник, если живую силу и инфраструктуру можно восстановить, то «ход эволюции сознания повернуть вспять невозможно, тем более что последствия этой «ментальной» войны проявляются не сразу, а только как минимум через поколение, когда сделать уже что-либо будет просто невозможно».

Советник министра обороны перечислил первоочередные меры противодействия ментальной войне. По его мнению, это суверенизация интернета, подготовка кадров по информационному противодействию для силовой и гражданской сфер, перезагрузка молодежной политики, возобновление активного и широкого диалога с консервативным большинством — опорным электоратом действующей власти.

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