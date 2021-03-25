Президента России Владимира Путина не особо волнует то, что о нем думают на Западе.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает ТАСС.

Такое мнение канадский политик высказал, комментируя резонансные высказывания президента США Джо Байдена о российском лидере.

«За последние пять лет, что я занимаю пост премьер-министра, у меня было несколько разговоров с Путиным и, по моим ощущениям, он может посмотреть на тебя и сказать все, что ему будет удобно в любой момент. Ему не особенно интересно, что о нем думают Западный мир и Канада», — пояснил Трюдо в интервью интернет-радиостанции SiriusXM.

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