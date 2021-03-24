В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 1185 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 20 человек скончались.

В то же время 478 пациента выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 249 492 факта заражения коронавирусной инфекцией.

233 834 человека вылечились, 3404 скончались, число активных больных 12254.

Проведен 2 799 101 тест на выявление новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки проведен 8121 тест на коронавирус.

Minval.az