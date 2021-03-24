Турция сохранит свое присутствие в Сирии до тех пор, пока страна не перейдет под управление народа.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

По словам турецкого лидера, Анкара продолжит поддерживать сирийский народ и принимать участие в урегулировании сирийского конфликта, пока в стране не сформируется система власти, которая будет отражать интересы всех слоев общества.

Эрдоган также напомнил об успехах Турции в процессе мирного урегулирования в Ливии. «Благодаря поддержке Турции, Ливия сегодня может вновь с надеждой смотреть в будущее, осуществлять демократические процессы», — подчеркнул он.

Minval.az