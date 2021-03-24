Неравномерное распределение вакцин от коронавируса среди стран Европейского союза может привести к расколу Европы. Такие опасения высказал канцлер Австрии Себастьян Курц.

Проблема в том, что препараты поставляются согласно заказанному ранее количеству, а не в соответствии с численностью населения того или иного государства, договорённость о чём была достигнута в январе, передаёт Welt.

«Мы не можем быть заинтересованы в том, чтобы раскол в Евросоюзе из-за охвата населения вакцинацией всё больше увеличивался и чтобы таким образом мы провоцировали создание в ЕС стран «второго сорта», — заявил Курц.

По его словам, если ситуация не удастся переломить, то во многих странах Евросоюза не удастся достичь коллективного иммунитета. В некоторых государствах это будет возможным не к концу мая, как планировалось изначально, а лишь к завершению лета, а то и вовсе к началу следующего года.

Minval.az