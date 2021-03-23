Американский музыкант и вокалист рок-группы Kiss Пол Стэнли заявил, что не видит смысла выпускать новую музыку вместе с остальными участниками группы.

«Когда старые группы выпускают новые альбомы, их слушают, а потом выбрасывают, потому что у исполнителей нет прежнего авторитета и влияния», — приводит мнение музыканта «Лайф» со ссылкой на USA Today.

Рокер подчеркнул, что это не его единоличное мнение. Если посмотреть на фанатов любой классической группы, то можно увидеть, что во время исполнения «новых песен» музыкантов слушают безэмоционально.

«Если вы видите выступление любой классической группы по телевизору или смотрите концертную запись, то, даже выключив звук, сразу поймёте, что музыканты играют новую песню. Публика садится», — говорит Стэнли.

Тем не менее он не отрицает, что слушатели ждут новые альбомы, но всё равно на концертах будут просить сыграть старые хиты.

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