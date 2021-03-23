Исторический гастроном «Елисеевский» на Тверской может скоро закрыться. Он был открыт в 1901 году купцом Григорием Елисеевым, в советское время магазин переименовали в «Гастроном №1», а после развала СССР вернули историческое название, под которым он работает до сих пор. Правда, этой весной его покупателям предлагается совсем ограниченный выбор: корреспондент «Дождя», побывавший в гастрономе в конце прошлой недели, обнаружил пустые полки и редких покупателей. Продавец сказала, что магазин закрывается 10 или 11 апреля. Впрочем, официально в «Елисеевском» это не подтверждают. «Нет такой информации, продолжаем работать», — заявили в гастрономе.

Проблемам «Елисеевского» предшествовало закрытие в декабре сети «Алые паруса», которая с 2005 года работала с легендарным магазином. В конце прошлого года «Коммерсант» сообщал, что управлять магазином будет другой игрок. Однако спустя четыре месяца нового управляющего по-прежнему нет. Впрочем, надежда на то, что «Елисеевский» удастся сохранить, еще имеется: в марте стало известно, что предложение взять гастроном в аренду получила «Азбука вкуса».

Как сейчас выглядит магазин, смотрите в фотогалерее «Дождя».

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