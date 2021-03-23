Руководство WarnerMedia не будет снимать режиссерскую версию фильма «Отряд самоубийц» Дэвида Эйра. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Hollywood Reporter.

После запуска производства подобной версии «Лиги справедливости Зака Снайдера» фанаты стали требовать выпустить дополненный фильм. Одновременно режиссер Дэвид Эйр заявлял, что финальная версия фильма существенно отличается от его видения.

В 2017 году фильм «Лига справедливости» вместо Зака Снайдера, вышедшего из процесса работы над картиной по семейным обстоятельствам, заканчивал Джосс Уидон. В итоге лента не понравилась фанатам и самим актерам, настоявшим на выпуске режиссерской версии.

Minval.az