Да, премьер имеет право освободить начальника Генштаба, но возникает вопрос: на каком основании? Об этом на встрече с журналистами 23 марта заявил бывший начальник Главного штаба Вооруженных сил Армении Мовсес Акопян.

«Если Оник Гаспарян преступник, возбудите уголовное дело, если плохо работает, докажите, если он сделал политическое заявление, возбудите уголовное дело. Ничего подобного не говорите, но увольняете.

Скажу больше, Оника Гаспаряна могут освободить и в результате дисциплинарного взыскания, однако для этого необходимо провести служебное расследование, чего не было сделано. Конечно, устав позволяет освободить его от должности в качестве дисциплинарного взыскания, но, как правило, этому должны предшествовать несколько штрафов, а Оник Гаспарян несколько дней назад получил звание генерал-полковника, чего не могло быть, если бы имел штрафы», — приводит его слова армянский интернет-сайт news.am.

Мовсес Акопян отметил, что военные руководствуются Уставом внутренней службы, в первой главе которого есть такой пункт: «Если военные законы противоречат друг другу, то кодекс внутренней службы превалирует над остальными законами. И здесь принцип единоличного руководства не должен нарушаться. Военный исполняет приказ, а затем только обжалует его.

Если завтра обжалуют, что закон против Оника Гаспаряна был применен незаконно, то закон не будет иметь обратной силы. Никто не может вернуться на должность. Закон требует, чтобы лицо, которое применило незаконный приказ, могло быть привлечено к ответственности».

Говоря о назначении Артака Давтяна на должность начальника Генштаба, Мовсес Гигобян напомнил, что кандидатура нового начальника Генштаба не была столь желанной для него: «Я уже говорил, что сложилось впечатление, что Артака Давтяна назначили для того, чтобы доказать, что после 44-дневной войны армия не разрушена и назначили, чтобы полностью разрушить».

Minval.az