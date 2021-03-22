Министр обороны Великобритании Бен Уоллес представил стратегию модернизации вооруженных сил страны, где в том числе упомянул угрозу со стороны России.

«Россия продолжает представлять самую большую ядерную, военную и гибридную угрозу европейской безопасности. Модернизация российских вооруженных сил, способность к интеграции во всей государственной деятельности и возросшая страсть к риску делают Россию умелым и непредсказуемым игроком», — сказано в документе.

В стратегии упоминается, что Россия инвестирует в подводный боевой флот, глубоководное оборудование, способное повреждать донные кабели связи, а также в создание торпед, способных доставить ядерный боезаряд к берегам противников.

Также в министерстве обороны Великобритании считают, что Россия может наносить точные удары на большом расстоянии, чем лишает Великобританию и союзников «свободы действий с помощью интегрированной системы ПВО». Этим Россия угрожает способности Великобритании «поддерживать силы и защищать интересы в Европе, Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке», отмечается в стратегии.

Minval.az