Порядка 100 человек пострадали при падении деревянной трибуны на стадионе в городе Сурьяпет в индийском штате Телангана, сообщает РИА Новости.

Несчастный случай произошел во время церемонии открытия Национального чемпионата по кабадди – популярной в Индии командной игре, включающей в себя элементы пятнашек и борьбы.

«Сообщений о погибших не поступало, а раненые проходят лечение», — сказал старший офицер полиции Сурьяпета.

По предварительным данным, на трибуне находились около 1,5 тысячи человек, что намного больше, чем она могла выдержать. Пострадавшие были немедленно доставлены в районную больницу, где им оказывается помощь.

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