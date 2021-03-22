Саудовская Аравия в понедельник выступила с новыми мирными инициативами по урегулированию конфликта в Йемене, заявил в понедельник глава МИД королевства принц Фейсал бин Фархан, сообщил телеканал Al Arabiya.

В рамках новой инициативы предусмотрено введение режима прекращения огня под эгидой ООН.

«Мы работаем с международным сообществом, с нашими партнерами, с правительством Йемена над тем, чтобы инициатива была выполнена. Мы сделаем все, что можно, для того, чтобы оказать на хуситов необходимое влияние, чтобы они приняли (условия перемирия), сели за стол переговоров и сложили бы оружие. Мы верим, что политическое решение – это единственный путь вперед», — заявил глава саудовского МИД.

Телеканал отмечает, что в случае, если договоренность увенчается успехом, можно будет вновь задействовать аэропорт Саны и порт Ходейды для поставок топлива и продовольствия.

Minval.az