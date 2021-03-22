Президент США Джо Байден чувствует себя прекрасно после того, как он несколько раз споткнулся на трапе самолета, сообщила журналистам его пресс-секретарь Джен Псаки, передает РИА Новости.

В пятницу, поднимаясь по трапу самолета, Байден несколько раз споткнулся, но устоял на ногах, кадры неудачного подъема в самолет президента США облетели все мировые СМИ.

«Он 100% отлично себя чувствует», — сказала Псаки, когда ее спросили о здоровье президента после попавшей на камеру заминки.

«Не знаю, поднимались ли вы по нему (трапу президентского самолета), это иногда довольно сложно», — отметила пресс-секретарь Байдена.

Она сообщила, что в выходные американский лидер посетил резиденцию в Кэмп-Дэвид. Хотя его, как и всех президентов США, все время сопровождает доктор, Псаки не знает, потребовался ли Байдену дополнительный осмотр именно в связи с пятничным инцидентом.

«Он в полном порядке», — заверила пресс-секретарь Байдена.

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