Как минимум десять человек пострадали в результате взрыва в городе Гуанчжоу на юге Китая. Об этом пишет Reuters со ссылкой на местную полицию.

По последним данным, погибли пять человек, еще пятеро ранены. Взрыв произошел в 10 утра по местному времени (15.00 мск). Его устроил смертник: подозреваемый занес взрывное устройство в здание, где проходило заседание местного сельского комитета. Видео с места подрыва появилось в Twitter.

Китайский портал Global Times подтвердил факт произошедшего в своем Twitter, а также полиция на сайте Weibo. На месте проводят спасательные работы, раненые уже находятся в больнице. Пока полиция расследует дело, однако, по предварительным данным, смертник — это 59-летний мужчина по фамилии Ху. Предполагается, что у подозреваемого насильно отобрали земельный участок, что могло стать мотивом преступления.

Minval.az