Скончался сын народной артистки Назпери Досталиевой Али Гулиев, сообщает АПА со ссылкой на сестру Н.Досталиевой, отметившей, что А. Гулиев скончался сегодня днем от сердечного приступа.
Скончался сын народной артистки Назпери Досталиевой Али Гулиев, сообщает АПА со ссылкой на сестру Н.Досталиевой, отметившей, что А. Гулиев скончался сегодня днем от сердечного приступа.
Дата: 2021/03/22 17:53
Раздел: Life-style
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