НАТО приветствует работу Болгарии по борьбе со «злонамеренными действиями» со стороны России и тщательно следит за проводимым болгарской стороной расследованием по делу о шпионаже, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Мы тщательно следим за расследованием в Болгарии относительно предполагаемой российской шпионской сети», — сказал Столтенберг на пресс-конференции.

«Мы полностью поддерживаем работу нашего союзника, Болгарии, по борьбе с российской злонамеренной деятельностью на болгарской территории», — добавил он.

19 марта болгарская прокуратура объявила, что несколько сотрудников болгарской военной разведки, задержанных в рамках спецоперации накануне в Софии, помещены под арест по подозрению в шпионаже в пользу России.

По данным болгарских следователей, руководил группой бывший высокопоставленный сотрудник болгарской военной разведки, в задачу которого входило создание агентурной сети. Он вербовал людей, имевших доступ к информации, касающейся Болгарии, ЕС и НАТО.

Minval.az